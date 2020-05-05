وزير الخارجية: نعمل على إعادة العالقين.. ووزير الإعلام: لن نترك مصري واحد بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- محمد غايات:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج على مستوى العالم، فهناك حاجة إلى عودة العالقين بعد وجودهم العرضي، موضحًا أنه توجد فئة من المصريين أدت الحاجة إلى فقدهم وظائفهم.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الكثير منهم أسهم في الاقتصاد، مطالبًا الدول بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصريين عند أخذهم قرار العودة، ومراعاة لوجيستية للعودة وتوفير حجر صحي ورعاية.

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وأكد وزير الخارجية أن اللجنة والحكومة حريصتان على عودة العالقين، وأن للحالات الإنسانية الأولوية.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن جميع الوزارات تعاونت في أزمة تداعيات فيروس كورونا؛ ومنها وزارة التضامن الاجتماعي والقوات المسلحة، وفي العمل على رفع كفاءة المدن الجامعية.

وتابع هيكل: "لن نترك مصري واحد خارج الحدود المصرية، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، ممن يرغبون في العودة".