ما أقدرش أتكلم في رغيف العيش والمرتبات.. معيط: لابد من عودة عجلة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "عايزين نخرج من الأزمة الراهنة واحنا قادرين على العودة مرة أخرى؛ لاستمرار زيادة معدلات النمو".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠- 2021.

وتابع وزير المالية: "نحن بين نارَين؛ نار التعامل مع الأزمة خصوصًا في ما يتعلق بمتطلبات الأجور والتموين، وفي نفس الوقت هناك أزمة في التمويل".

وأشار معيط إلى أنه في بنود الإنفاق في الموازنة العامة حتميات؛ مثل الأجور والمعاشات والتموين وتكافل وكرامة.. وغيرها من المصروفات التي لابد من الوفاء بها.

وأكد وزير المالية أن الإيرادات ستتأثر ولابد من التعامل معها، قائلًا: "لكن ما أقدرش أتكلم في رغيف العيش والمرتبات؛ لذلك لابد من عودة عجلة الإنتاج".

وتابع معيط بأن الموازنة تستهدف تحقيق التوازن من خلال تقليل النفقات دون التأثير على المواطن.

واستطرد وزير المالية: "نحن نتابع ونستخدم كل الأدوات الممكنة رغم التأثر السلبي بالبحث عن ترشيد الإنفاق دون التأثير على المواطنين ودون الإخلال بالتزامات الدولة".

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وأشار معيط إلى أنه يتم العمل في نفس الوقت على زيادة الإيرادات، موضحًا أن قانون تنمية موارد الدولة الذي وافق عليه مجلس النواب يأتي في إطار زيادة الإيرادات.

ونوه وزير المالية بأن الاقتصاد المصري قادر على التعايش على الرغم من تأثره بسبب الأزمة الراهنة.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "عايزين مع كل قانون لزيادة الرسوم على المواطنين يكون فيه تحرك لسد باب من أبواب الفساد".

وشدد ياسر عمر على ضرورة قيام محافظ البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة لما سيكون له من دور في دعم الصناعة والزراعة، مشيرًا إلى أن استمرار زيادة سعر الفائدة يدعم المنافس.

ومن جانبه، طالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة التحرك لتأجيل سداد ٥٠% من القروض من خلال التفاوض مع الجهات المانحة.

في ما رد وزير المالية مؤكدًا أنه رغم الأزمة الطاحنة، مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها.

وأشار معيط إلى أن تأجيل سداد الديون فكرة مطروحة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب تحركًا جماعيًّا من خلال مجموعة من الدول.