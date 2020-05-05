النيابة تحقق في مقتل شخص على يد مقاول بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالبدرشين، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة مقتل شخص بطلقات نارية على يد مقاول بمنطقة البدرشين بالجيزة.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية؛ للقوف على أسباب الواقعة وكشف ملابساتها.

البداية عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول شخص جثة هامدة إثر إصابته بطلقات في الصدر، وتبين أن أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد.

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تحريات إدارة البحث الجنائي توصلت إلى وجود خلافات مالية بين المجني عليه ومقاول يدعى "س" مقيم قرية أبو صير مركز البدرشين، وأن الأول حضر من مسقط رأسه رفقة اثنين للحصول على نحو ربع مليون جنيه من الثاني قيمة صفقة مشبوهة.

مشادة كلامية وقعت بين الطرفين، أشهر على إثرها المقاول سلاحا ناريا وفتح النار على الضيف محدثا إصابته، فأسرع مرافقاه بنقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة، أوفد مأموريات من فرقة العياط والبدرشين لضبط المتهم والسلاح المستخدم تنسيقا مع وحدة مباحث البدرشين بقيادة الرائد محمد طبلية.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.