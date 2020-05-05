"هات لي البنطلون ده".. كيف استدرج مسجل طفل الساحل واغتصبه 3 أيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة مقتل الطفل يوسف على يد مسجل خطر بمنطقة الساحل، تفاصيل جديدة عن الحادث حيث تبين أن المتهم اعتدى جنسيا على ضحيته لمدة 3 أيام متواصلة.

كان المقدم حسام عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

كما أوضح مصدر أمني أن الضحية والقاتل جيران بنفس الشارع، وأن المتهم استدرج الطفل يوسف "10 سنوات، بعدما طلب منه إحضار بنطال ألقاه عمدا من النافذة - "هات البنطلون اللي وقع ده يا يوسف" حسبما اعترف المتهم نفسه في التحقيقات؛- كي يتمكن من استدراجه دون شبهات أو لفت نظر الجيران، مشيرا إلى أنه باغت الطفل عندما صعد شقته وقيده واعتدى عليه جنسيا لمدة 3 أيام متواصلة.

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وتابع المصدر: الطفل أصيب بحالة اعياء شديدة تبعها نزيف شديد، إلا أن المتهم واصل أفعاله الشهوانية وبعدها خنق الطفل إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن والدة القاتل عندما شاهدت جثة الطفل طالبته بالتخلص منها "أنت لازم تخلص من الجثة بسرعة".

وبالفعل عمل القاتل بنصيحة والدته ووضع جثة الطفل في جوال، وضع عليه كمية كبيرة من "البصل" حول الجثة ظنا منه أنها ستحول دون تفشي رائحة الجثة بعد تحللها؛ ثم استقل توك توك وألقى الجثة بمقلب جمع قمامة بالمنطقة، إلى أن اكتشفها عدد من جامعي القمامة وقاموا بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من ضبط المتهم، بعد استهدافه بعدة مأموريات.

وأكد المصدر أن رجال المباحث ألقوا القبض كذلك على والدة المتهم لتسترها عليه، وتم إحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق.