في 5 محافظات.. الداخلية تُزيل العقارات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالفة؛ وفي البحيرة تم تنفيذ (42) قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة، وتمكنت مديرية أمن بني سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ( بدائرة مركز شرطة بني سويف).

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وفي مديرية أمن بورسعيد تم تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة بالمزارع السمكية بجنوب بورسعيد ، كما تم تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وعقارات مخالفة بمركزي شرطة ( القناطر الخيرية، طوخ) بالقليوبية.

وتمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنوفية من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على الأراضي الزراعى وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أشمون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.