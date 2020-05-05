الداخلية": ضبط 176 قضية احتكار سلع و250 مخالفة لقرار الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، "وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (834) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (176) قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وأثمرت الجهود عن ضبط (254) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.