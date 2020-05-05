مباحث التموين تضبط 1000 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحمات خلال 24 ساعة عن ضبط 963 قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مخزن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين (بمحافظة الجيزة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (6,350 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مكرونة") مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

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وتمكنت الحملات من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) لحجبه عن التداول كمية قدرها (2,800) طن سلع غذائية عبارة عن "مسلى، مكرونة"، (24240) عبوة سلع غذائية عبارة عن "فول، زيت طعام، تونة" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية (بمحافظة الجيزة) لحيازته كمية قدرها (3) طن سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.