أخبار مصر | أمهات مصر عن فترة كورونا: "اكتشفنا ولادنا من جديد وقربنا منهم"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر أمهات مصر عن فترة كورونا: "اكتشفنا ولادنا من جديد وقربنا منهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم: إن هناك العديد من الدروس المستفادة بالنسبة لأولياء الأمور خلال فترة إلتزامهم بالجلوس في منازلهم خلال الأسابيع الماضية وحتي الأن، وذلك علي جميع المستويات.

وأضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن أول الدروس المستفادة اكتشاف أولياء الأمور لأبنائهم من جديد، وذلك نتيجة تواجدهم معهم طوال الفترة السابقة بالمنزل وهو ما خلق حوار دائم بينهم كانوا مفتقدينه قبل تطبيق قرار الحظر.

وتابعت أن ثاني الدروس المستفادة هي المدرسة والتي كانت بمثابة نعمة كبيرة بالنسبة لهم، وأيضا تأكد أولياء الأمور أن الحياة الطبيعية الروتينية كانت نعمة كبيرة يعيشون فيها، وغيرها من النعم التي كانوا يتمتعون بها قبل ظهور فيروس كورونا. ودار حوار بين الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في "فيسبوك"، حيث قالت ولية أمر: "إحنا كنا في نعمة كبيرة ومش حاسين بيها مهما كان فيها من متاعب، المدارس نعمة والتعب في المذاكرة نعمة وكل حاجة كنا بنعملها مهما كانت مشقتها نعمة يا ريتها دامت".