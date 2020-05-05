أخبار مصر | برلماني: لا يمكن التعامل بنفس الموازنة القديمة لأننا نواجه أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: لا يمكن التعامل بنفس الموازنة القديمة لأننا نواجه أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في الموازنات الخاصة بجميع الهيئات والمؤسسات بجميع الوزارت لتتناسب مع الاجراءات والتحديات التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشريف خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء، "لابد من بحث تأثير ازمة الكورونا على الموازنات بهذا الشكل"، متابعا: "لا يمكن التعامل بنفس الموازنة القديمة لأننا نواجه ولا يجب ان نغمض اعيننا ولا يجب اننا نواجه أزمة حقيقية".

ودعا "الشريف" لوضع تخطيط حكومي جديد في ظل الاتجاه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مضيفا "لابد من التعامل مع الواقع الجديد الذي يشهده العالم".

وقال الشريف "مصر محروسة ولكن لابد أن ندرس الأزمة بشكل علمي في ظل التحديات الجديدة التي يواجهها العالم، داعيا لمزيد من ترشيد النفقات في عدد من القطاعات لأن زمن الكورونا يختلف عن زمن ما قبل الكورونا، مشددًا علي ضرورة تفعيل التكنولوجيا الجديدة وتحديد الاولويات وتأجيل الأمور غير العاجلة من خلال نمط تخطيط جديد للموازنة.

وأضاف النائب "لابد من خطة تقشف واضحة لأننا عرضنا ارقام ما قبل الجائحة ويجب أن نعرض تصور ما بعد الجائحة، متابعًا: "لا يوجد خطة واضحة..فين الحكومة؟"

وتساءل الشريف عن مدى تطبيق الحكومة للخطة الوطنية لمكافحة الفساد مؤكدًا أنه لم يطبق إلا قشور قلية والموضوع مختزل فى الرقابة الإدارية التي تقوم بالقبض بالقبض على المخالفين.

وأضاف قائلا: "مفيش إجراءات وقائية..والحرامي اللي بيتمسك وهو يسرق بيتقبض عليه علشان هو حرامي خايب".

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.