أخبار مصر | محافظ الجيزة يقود أولى حملات فتح الجراجات المغلقة بالدقي والعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يقود أولى حملات فتح الجراجات المغلقة بالدقي والعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أولى حملات فتح الجراجات المغلقة، أسفل العقارات بأحياء الدقي والعجوزة والطالبية وقد حرص المحافظ على المرور على الجراجات بعدد من الشوارع الحيوية والتي تشهد كثافات مرورية، للتأكد من استخدام الجراج في الغرض المخصص له وعدم استخدامه في أي أنشطة أخرى.

وتفقد المحافظ شوارع الثورة والتحرير وسليمان أباظة والبطل أحمد عبد العزيز ومصدق ووزارة الزراعة والصيد، موجهًا بمتابعة فتح كافة الجراجات المغلقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومن يقوم بتحويل الجراجات لأنشطة آخرى مما يتسبب في تكدسات واختناقات مرورية في مناطق كثيرة، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بضرورة منع تحول الشوارع إلى جراجات مفتوحة والقضاء على الانتظار الخاطئ بها.

وخلال الجوله استدعى محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة لفتح جراج مغلق بجوار مكتب الخدمات البريدية بالعجوزة والتنبيه على ملاك العقار بعدم غلق الجراج مجددا.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بحصر جراجات السيارات التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع شن حملات مكثفة لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات وتخصيصها في الغرض الذي أنشئت من أجله مع إعداد تقرير يومي بعدد الجراجات التي تم فتحها.

كما وجة المحافظ بالمرور الدوري على كافة أعمال المباني التي تتم بموجب ترخيص سبق إصداره والتأكد من توافر أماكن لإيواء السيارات (الجراجات) بالترخيص الصادر ومتابعة تنفيذها علي الطبيعة طبقاً للاشتراطات والرسومات المحددة.

وخلال الجولة شدد على منع كافة أشكال التعدي على الطرق وإزالتها فورًا وتغريم أي محاولات للإضرار بالطرق والأرصفة التي يتم تطويرها سواء كانت تتعلق بغسيل السيارات أو إستغلال المحال والمعارض للأرصفة لعرض المنتجات.

ونوه بتفعيل القرارات الصادرة بشأن كلبشة وتغريم السيارات المتعدية على الطرق العامة والأرصفة، مشيرًا إلى أن الطريق حق للمواطن وليس لاستغلاله للمنفعة الخاصة.

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ورافق محافظ الجيزة، خلال جولته المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد ورئيس هيئة النظافة ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة.

أكبر حملة تطهير بالجيزة

وفي سياق آخر، نفذت محافظة الجيزة أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة اشترك بها أكثر من 120 معدة متنوعة من الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة ومديريات الشئون الصحية والطب البيطري والزراعة، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض كورونا.

وقاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حملات التطهير ميدانيا، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها تمكنت من تطهير وتعقيم 2500 شارع ومنشأة خلال يوم واحد وأكثر من 20 قرية بالمراكز، واستمرار مجهودات التطهير يوميا حفاظا على سلاة المواطنين.

وأشار إلى أن المنشآت التي تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة اأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقري المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذلك حفاظا علي سلامه المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

ورافق محافظ الجيزة في حملات التطهير، المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، واللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة.

وشملت مجهودات التطهير والتعقيم اليوم في حي الدقي تمت أعمال التطهير في شارع التحرير من ش السودان حتي ميدان الجلاء ثم ش السد العالي ثم ميدان سليمان جوهر ومتفرعاته حتي ش التحرير.