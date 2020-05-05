أخبار مصر | تصريحات مهمة لمستشار الرئيس بشأن حظر التجوال ونسب الإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات مهمة لمستشار الرئيس بشأن حظر التجوال ونسب الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إنه يجب على المواطنين أن يساعدوا الدولة في الحفاظ على أنفسهم وتقليل عدد مصابي فيروس كورونا، حيث أن المرض معدٍ وينتقل بين البشر.

وأضاف "تاج الدين"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الإنفلونزا الموسمية يكون متوسط العدوى فيها 1.3 شخص من المريض، أما كورونا يستطيع المصاب بها أن ينقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص وفترة الحضانة في الإنفلونزا العادية تتراوح بين يوم إلى 4 أيام، أما كورونا فهو يتراوح ما بين يوم إلى 14 يومًا.

وتابع أن النسبة المئوية للذين يحتاجون المستشفيات في الأنفلونزا العادية تبلغ 2% أما كورونا فهي 19% ونسبة الوفيات أقل من 1% في الإنفلونزا العادية وتبلغ أكثر من 3% في مرض كورونا.

وأوضح أنه كلما حدث تجمهر أو تجمع أو ازدحام كلما جرى إصابة أكبر عدد بفيروس كورونا وهذه التجمعات يجب أن نحد منها لمصحلتنا جميعا ومصلحة البلد تقتضي منا المطالبة بذلك الأمر.

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ونوه بأنه "كل ما يجي يوم فيه عدد إصابات كبير بنقلق وبنبقى حريصين جدًا من هذه الأعداد، أولًا متزيدش بطريقة مطردة وثانيًا حتى لو زادت يكون ببطء حتى نصل إلى الثبات، وكل يوم نتمنى إن الأعداد نبقى أقل في نوع من التذبذب في الأرقام وده يرجع إلى فترة حضانة المرض وممكن أعداد النهاردة يكون فيها مريض اتعدى من 14 يومًا".

وأورد أنه بشأن احتمالية تقليل عدد ساعات حظر التجوال، "عندنا زحمة الصبح أكبر بكتير من بالليل والفكرة كلها في الالتزام بالمعايير وإحنا بنتحرك، لكن الساعة ولا الساعتين مش هتفرق".

وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي واستخدام الماسك الطبي، مشيرًا إلى أنه يمنح الحماية لمرتديه من الفيروس بنسبة 90% وأن الحاجات التانية بتدي حماية بنسب متفاوتة لو سيدة حطت إيشارب بيدي حماية ولو حد حط منديل أو عمل ماسك قماش ممكن يدي حماية 50%.

ولفت إلى أنه "لما اتعمل الحظر مد الأول من الساعة 7 للساعة 8 لتقليل التجمعات في المترو والقطارات وغيرها وفتحنا شوية المراكز التجارية طول أيام الأسبوع بدل الإجازة يومي الجمعة والسبت علشان العدد ده يتوزع وميحصلش تكدس وتجمع".

وأورد أن الحكومة تحاول أن توازن بشدة وبحرص شديد بين مصالح الناس الحياتية والاقتصادية والمعاشية والاحتياطات الاحترازية.