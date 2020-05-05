أخبار مصر | وزير المالية عن العام المالي الجديد: "كل الأرقام هتتغير والمصروفات هتزيد"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير المالية عن العام المالي الجديد: "كل الأرقام هتتغير والمصروفات هتزيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك حالة من القلق لدى الجميع حول الاشكاليات التى تواجهها موازنة ٢٠٢٠-٢٠٢١، ولا سيما فى ظل تداعيات فيروس كورونا.

وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،اليوم، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن اللجنة ستعمل خلال الايام القادمة بشكل مستمر لاستيضاح خطة كل وزارة فى صوء الأزمة الحالية.

من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الموازنة الحالية لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١بدأ إعدادها فى سبتمبر من العام الماضى واستمر العمل فى إعدادها حتى شهر يناير من العام الجديد.

وقال: كانت الأمور فى بدايتها تشير بشمل إيجابى وطموح، ولكن مع ظهور الأزمة، كان أمامنا خيارين، إما إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان سيصطدم بالموعد الدستورى لتقديم الموازنة الجديدة لمجلس النواب، أو نعمل فى ظل الموازنة التى تم وضعها، لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

واستطرد "معيط "قائلا: كنا حريصين على تحقيق المستهدف الاستراتيجى كفائض أولى ٢%لتقليل الدين.

وأوضح أن العام المالى الجديد سيشهد تأثير على الإيرادات فضلا عن انخفاض معدلات النمو مع زيادة فى المصروفات، قائلًا "كل الأرقام ستشهد تغيرا ولا سيما أن عنصر المصروفات سيشهد زيادة، لأننا لازم نفتح ايدينا".

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 70 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1632 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2139 حالة، من ضمنهم الـ 1632 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 6813 حالة من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و436 حالة وفاة.

وفي إطار التواصل المستمر مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 17 مستشفى للعزل، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرض، وتوفير كافة الاحتياجات، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وأشادت وزيرة الصحة بآداء الأطقم الطبية بمستشفيات العزل لما يقدمونه من خدمات طبية مميزة للمرضى بكفاءة عالية، كما وجهت مديري المستشفيات بتوفير قاعدة بيانات إلكترونية محدثة لمتابعة وتسجيل بيانات المرضى منذ دخولهم إلى المستشفى وإجراء الفحوصات اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية حتى خروجهم.

وخلال الاجتماع توجهت الأطقم الطبية بمستشفيات العزل بالشكر لوزيرة الصحة لسرعة استجابتها وتلبية كافة احتياجاتهم، وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم.