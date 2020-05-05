أخبار مصر | "التضامن": انتظام صرف معاشات الشريحة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر "التضامن": انتظام صرف معاشات الشريحة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عملية صرف المعاشات للفئة الثانية ممن يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

وتتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو، على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.

وشهد أمس الاثنين، انتظام عمليات صرف المعاشات في آخر أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل.

إتاحة صرف جميع المعاشات لبطاقات "التأمين الاجتماعي" من الصرافات الآلية