أخبار مصر | نقيب المحامين يخاطب سامح عاشور بشأن 5 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يخاطب سامح عاشور بشأن 5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الثلاثاء، سامح عاشور، النقيب السابق، بشأن شركة دلتا للتنمية العمرانية.

وجاء نص الخطاب لسامح عاشور:

أرسلنا لسيادتكم في 23-4-2020 الخطاب المرفق صورته، للتكرم بالإفادة عما ترونه من واقع علمكم بالموضوع ومباشرتكم إياه.

وفيما تطلبه شركة دلتا للتنمية العمرانية من رد 5 ملايين جنيه مدفوعة للنقابة وحل ردها إليها على سند أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26-3-2020 كما لم تصلها دفعة مقدمة ولم يتم استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، خلافا لما ينص عليه البند الثاني بالعقد المبرم بينكم وبينها في 1-8-2019 وملحقه في 12-10-2019.

نقيب المحامين يطالب موظفة بالحضور بشهاد ميلاد طفلها ورد 177 ألف جنيه

وفي سياق آخر، طالب نقيب المحامين رجائي عطية، الموظفة بالنقابة علياء عفت عبد السلام، بالحضور إلى النقابة يوم الأحد الموافق 26-4-2020 ومعها شهادة ميلاد الطفل التي حصلت بمقتضاها على إجازة من السيد الأستاذ النقيب السابق اعتبارا من 1-1-2020، والإفادة عما إذا كنت في دولة قطر من نحو عام من عدمه.

وجاء نص الخطاب كالأتي:-

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السيدة علياء عفت عبد السلام

إلحاقا لكتابنا إليك بالأمس الموافق 2242020 فإنه يتعين عليك الحضور إلى النقابة العامة للمحامين يوم الأحد الموافق 2642020 ومعك شهادة ميلاد الطفل التي حصلت بمقتضاها على إجازة من السيد الأستاذ النقيب السابق اعتبارا من 112020 والإفادة عما إذا كنت في دولة قطر من نحو عام من عدمه، علما بأنه سوف يتم مخاطبة الجوازات والهجرة للإفادة عن تحركاتك باعتبارك موظفة بالنقابة العامة للمحامين وتتقاضين أجرا منها.

كما طالب الموظفة برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين بمبلغ إجمالي قدره 177 ألف جنيه، صرفت لها بدون وجه حق -على حد قوله-، في بحر أسبوع من اليوم، وإلا سوف يضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.

وجاء نص الخطاب:

تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك قد انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي.

وتابع: استمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جنيه عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جنيه عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جنيه عام 2017، وما قدره 35958.06 جنيه عام 2018، وما قدره 37999.14 جنيه عام 2019، مما إجماليه 177398.26 جنيه صرفت لك بدون وجه حق، ثم أعطاك الأستاذ النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1-1-2020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة.

وأكد أنها عندما تعاطت هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي من ثم أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.

وطلب تقديم ما يفيد سند حصولها على إجازة وضع من 1-1-2020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جنيه، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف ييتم إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.