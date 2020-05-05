مصر | إرسال كيلو "فودو" إلى المعمل الكيميائي بالمرج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إرسال كيلو "فودو" إلى المعمل الكيميائي بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نيابة المرج الجزئية اليوم الثلاثاء، كيلو فودو عثر عليهما بحوزة عاطلين إلى المعمل الكيميائى وإرسال تقرير بهما.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاتجارة بالمخدرات وتهمة حيازة سلاح أبيض، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية تعود عندما تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.

وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 كيلو جرام"، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٢٨ قطعة سلاح نارى، ٩٦ قضية مخدرات وتنفيذ ٤٠٣٥ حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٢٨ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٢٦ متهم) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٧) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (٣) طبنجة، (١٥) فرد محلى، (٦٩) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٥٢) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٤٠٣٢٥) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (١٣١) حكم جناية، (١١١١٠) حكم حبس جزئى، (٢٠٥٠) حبس مستأنف، (٢١٨٨) حكم غرامة، (٥٨٤٦) حكم مخالفة.

واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (٤) متهمين ارتكبوا (١٥) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ٩٦) قضية مخدرات بحوزة (١٠٣) متهم، ضُبط خلالها الآتى، كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرص مخدر.

وأثمرت الحملات فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، عن ضبط (٢٢) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط (١٥) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وعن مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، قامت بصبط (٢٣٢) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تمت إعادة ٧ سيارات دراجة نارية).

وبخصوص مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط (١٥١٥٣) مخالفة مرورية، وتمكنت فى مجال فحص السائقين، من فحص (٤٩) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (٤) منهم.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.