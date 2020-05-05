مصر | انتحار مواطن أسفل عجلات مترو حدائق المعادى

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر انتحار مواطن أسفل عجلات مترو حدائق المعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محطة مترو حدائق المعادى اتجاه حلوان، انتحار مواطن بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النقل بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو حدائق المعادي بإلقاء مواطن نفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية من شرطة النقل والمواصلات وشركة مترو الأنفاق، وتبين أن المتوفى عمره نحو 48 سنة، وتم رفع الجثمان من فوق القضبان، وتجري الأجهزة الأمنية التحريات حول سبب انتحاره.

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"عايزة أشتغل في الإعلانات".. ذلك هو السر في إنتحار سيدة ثلاثينية العمر، بعد تعدد الخلافات بينها وزوجها، لرفضه عملها لكنها كانت تلح على طلبها، حتى انتهى الأمر بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بأحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر.

"سماح"، ثلاثينية العمر، كانت تعمل ممرضة، منفصلة عن زوجها ولديها طفلة، ومنذ عدة أشهر تعرفت على " أحمد"، 36 سنة، صاحب شركة وطلب منها الزواج وترك عملها.. "اقعدي في البيت وهصرف عليكي وعلى ابنتك".

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قبلت طلب صاحب الشركة، حيث تركت عملها، وتزوجت منه منذ خمسة أشهر، وأقامت رفقته بمدينة 6 أكتوبر، وبعد فترة جيزة وقعت خلافات بينها لطلبها العمل مرة آخرى.. " عايزة أشتغل في الإعلانات"

مساء الجمعة، اشتد الخلاف والشجار بين الزوجين، بسبب إصرار الزوجة على طلبها، وفي وقت السحور، قررت التخلص من حياتها، حيث قفزت من الطابق الثالث، لتسقط جثة هامدة على الأرض.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة ثلاثينية العمر، ملقاة على الأرض، غارقة في دمائها، وترتدي كامل ملابسها.

شهود عيان أفادوا بأن المتوفاة كانت تقيم رفقة زوجها، بشقته بشارع أبي بكر الصديق، ووقت السحور سمعوا أصوت عالية، اتبعها صوت ارتطام بالأرض، وبمعرفة الأمر عُثر على جثة المتوفاة ملقاة أسفل العقار سكنها.

زوجها نزل إلى الشارع قبل سقوطها بدقائق، وبعد إلقائها بنفسها، ليشتري أدوية من الصيدلية.. ذلك على حد قول حارس العقار سكنها.

وتحفظت أجهزة الأمن على جثة المتوفاة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.