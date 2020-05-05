مصر | ضبط 176 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 176 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق قد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (834) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (176) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
كما أسفرت الحملات، عن ضبط (254) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وحاء ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى.
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وفي سياق أخر، استقبلت وحدات المرور، أعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في تجديد رخص المركبات الخاصة بهم وكذلك المستخرجين الجدد لأول مرة للرخص، وبلغ عدد الرخص المجددة، ١٠٣٠٨، على مستوى الجمهورية سواء كانت رخص " سيارة - دراجة بخارية".
جاء ذلك في ضوء ما تقرر ببدء العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية هذا الأسبوع اعتبارًا من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.
وبدأت وحدات المرور، الأحد الماضي، في استقبال المواطنين الراغبين في تجديد رخص تسيير مركباتهم، وقد شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" والالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
هذا وقد تم توفير البوابات الخاصة بالتعقيم بعدد من وحدات المرور، وتشهد الوحدات القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة منتظمة قبل البدء في استقبال المواطنين وعلى مدار ساعات العمل وعقب، انتهاء اليوم يتم تطهير الوحدات بشكلٍ كامل، بالإضافة إلى توفير المطهرات والكمامات للمواطنين أثناء ترددهم على الوحدات.