مصر | ضبط 176 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 176 قضية احتكار سلع وتلاعب بالأسعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق قد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (834) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (176) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط (254) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وحاء ذلك في اطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى.

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وفي سياق أخر، استقبلت وحدات المرور، أعدادا كبيرة من المواطنين الراغبين في تجديد رخص المركبات الخاصة بهم وكذلك المستخرجين الجدد لأول مرة للرخص، وبلغ عدد الرخص المجددة، ١٠٣٠٨، على مستوى الجمهورية سواء كانت رخص " سيارة - دراجة بخارية".