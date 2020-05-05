مصر | سقوط عصابة سرقة المتاجر في الفيوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:25 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة سرقة المتاجر في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مديرية أمن الفيوم، من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي علي أخرين وسرقتهم، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من إحدى المستشفيات بإستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش، من بينهم متوفى متأثرًا بإصابته.

وقر المصابان بأنهما أثناء تواجدهما والمتوفى بقطعة أرض فضاء يقومون بإدارتها كجراج لإنتظار السيارات، شاهدا شخصان مجهولان حال قيامهما بسرقة محل بقالة، ولدى محاولتهم الإمساك بهما قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابتهما وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم ثلاثة أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس، ولإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 15 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة).

وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر، وأضافوا أنه بتاريخ الواقعة توجهوا للمحل المُشار إليه وعقب تمكنهم من سرقة كمية من علب السجائر وعبوات الشاى من داخله شاهدهم المجنى عليهم وحاولوا الإمساك بهم فأطلقوا تجاههم أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وهربوا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط شخص لاستيلائه على 2 مليون جنيه من المواطنين

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2،150،000 - اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.