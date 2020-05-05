شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: جاري تنفيذ 29 مشروعًا لرصف الطرق بتكلفة 1.7 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال استكمال رصف طريق ‏أبوالأخضر _ كفر موسي عمران _العلاقمة «القطاع الأول» بنطاق مركزي الزقازيق وههيا بطول 7 كيلو متر وبتكلفة 35 مليون و900 ألف جنية، ‏مشيراً إلى انه جاري تنفيذ 29 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة بطول 253 كيلو متر بتكلفة مليار و729 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية، الثلاثاء، على مدير مديرية الطرق بالزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكدًا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلى إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظا على صحة وسلامة العاملين .

وجه محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق أن نسبة تنفيذ استكمال رصف طريق ‏أبوالأخضر كفر موسي عمران العلاقمة «القطاع الأول» وصلت إلى 90%، وجار الانتهاء من باقي ‏الأعمال، ودخول الطريق الخدمة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال تشمل رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين واصحاب السيارات.