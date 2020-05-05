شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» ترفض مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين (نص البيان) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت نقابة الأطباء، مقترح بإمكانية تحويل الصيادلة، إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، مؤكدة أنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية، وجاء ذلك بعد دعوة رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية لنقيب الأطباء لحضور اجتماع لمناقشة الأمر.

وجاء بتفاصيل الرد: «السيد اللواء طبيب أحمد التاودی، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، بالإشارة للدعوة الواردة منكم بدعوة نقيب الأطباء لحضور اجتماع لمناقشة عمل دراسة لإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على الدراسات اللازمة المعادلة الشهادة، نحيطكم علما بأن النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث أنه يضر بصحة المواطن المصري، ومن المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة».

وتابع: «وهذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث أنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخيص لمزاولة مهنة الطب، لذلك نحيطكم علما بان نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلا».