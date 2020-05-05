شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 80% من مصابي «كورونا» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في المنيا، اليوم الثلاثاء، تعافي 80% من مصابي كورونا بالمحافظة، والبالغ عددهم 85 شخصا. وأكدت الإحصائيات الصادرة عن المديرية وفاة حالتين منذ ظهور الوباء.
فيما استقرت الحالة الصحية لعدد 123 مصابا داخل مستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي.
من جهته، قال الدكتور أسامة بلبل، مدير مديرية الصحة بالمحافظة، إن الهيئة القبطية الإنجيلية بالمنيا، تبرعت بمجموعة من المطهرات والمعقمات إلى محافظة المنيا، لتوزيعها على عدد من مستشفيات المحافظة، يأتي ذلك انطلاقا من إيمان الهيئة بدورها في المساهمة المجتمعية لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» .
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