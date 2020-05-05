شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مصر تبدأ جسرًا جويًا لإعادة آلاف العالقين بالكويت بعد «أعمال الشغب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت، صباح الثلاثاء، متوجهة إلى الكويت في بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجًا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

فيما قالت المصادر بمطار القاهرة إن أول رحلة غادرت صباح اليوم، وستعود وعلى متنها «أكثر من 300 مصرى من العالقين في الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث سيتم منح الأولوية في العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين».

وأضافت المصادر أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت «لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبيا ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم في العزل الصحى لمدة 14 يوما».

كانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في الساعات الأولى من فجر الإثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال «شغب وفوضى» لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم، مشيرة إلى أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط عدد من المحتجين «وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».

يأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس آذار لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذي بدأته مصر 21 أبريل نيسان لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

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وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.