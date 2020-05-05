شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مجالس المدن ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة أعمال تطهير وتعقيم مختلف مدن المحافظة، ضمن إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تطهير وتعقيم مكاتب البريد وفروع البنوك ومبني ديوان عام الحسنة والوحدة المحلية بالنقب ومستشفي نخل المركزي والمجمع التعليمي، بجانب عدد من المنشآت والمصالح الحكومية والميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنازل بمدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل.

وأضاف المحافظ أن عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مدن المحافظة مستمرة، حيث تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير وتعقيم نحو 600 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا المستجد.