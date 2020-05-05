شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 طن ملح ومطهرات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه في إطار متابعة الأسواق والمحال العامة والأنشطة التموينية فقد وجه بتشكيل حملة تموينية بإدارة تموين بيلا، وأسفرت عن ضبط عدد 10 طن ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من معمل تصنيع جبن.

وأضاف «حبيب» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم ضبط عدد 126 عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية أيضًا.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.