شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب البريد بشمال سيناء تبدأ في صرف المعاشات لأقل من 2000 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت مكاتب البريد على مستوي محافظة شمال سيناء في صرف المعاشات لأقل من 2000 جنيه، حيث شهدت عدد من المكاتب زحام شديد من المواطنين المستحقين للصرف.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من صرف المعاشات للمستحقين لأقل من ألف جنيه خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، فيما يستمر صرف المعاشات لأقل من ألفين جنيه حتي نهاية اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو، مشيرًا إلى أنه سيتم الخميس بدء الصرف لأقل من ثلاثة آلاف جنيه، حيث أن سيستم الصرف يعمل طبقا للمواعيد المحددة.

أضاف المحافظ أن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم بتنظيم عمليات الصرف على مستوي المحافظة، وذلك من خلال تنظيم المواطنين وعدم وقوف أكثر من مواطن أمام شباك الصرف، بجانب تخصيص مقاعد لجلوس المواطنين أمام مكاتب البريد لمنع التكدس والزحام.