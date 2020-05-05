شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية بحي غرب العاصمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة كفر الشيخ، لتقييم الموقف الحالى ومتطلبات التطوير وتقديم خدمة أفضل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.
أوضح محافظ كفرالشيخ أن الحملة تضم «9 سيارات حمولة 5 طن، 3 سيارات تريلا حمولة 55 طن، 3 مقطورات إضافية، 7 جرار زراعي بمقطورة، 3 جرار بحاوية، سيارة بكساحه، لودر»، لافتاً إلى أهمية الحملة بما تحتويه من معدات وآلات تستخدم في رفع كفاءة المناطق والقطاعات الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال ضمان تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة.
وكلف المحافظ بإعداد تقرير عن ساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة على حدة واستهلاكها من الوقود، وعدد السائقين العاملين، والأعمال المنفذة فعلياً، وغيرها من المعلومات والبيانات الفنية والمالية لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه المعدات، بالإضافة إلى إعداد خريطة للأعمال المطلوبة التي يتطلب تنفيذها استخدام معدات الحملة، لاتخاذ ما يلزم لسرعة تذليل كافة العقبات وتسهيل حياة المواطنين، خاصة في المرافق والخدمات الحيوية كالطرق ورفع المخلفات والقمامة والتجميل والتشجير وأعمال رفع الإشغالات والتعديات وغيرها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
6,813
-
تعافي
1,632
-
وفيات
436
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفرالشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية بحي غرب العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.