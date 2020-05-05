شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتفقد الحملة الميكانيكية بحي غرب العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الثلاثاء، مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة كفر الشيخ، لتقييم الموقف الحالى ومتطلبات التطوير وتقديم خدمة أفضل، وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الحملة تضم «9 سيارات حمولة 5 طن، 3 سيارات تريلا حمولة 55 طن، 3 مقطورات إضافية، 7 جرار زراعي بمقطورة، 3 جرار بحاوية، سيارة بكساحه، لودر»، لافتاً إلى أهمية الحملة بما تحتويه من معدات وآلات تستخدم في رفع كفاءة المناطق والقطاعات الحيوية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال ضمان تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة.

وكلف المحافظ بإعداد تقرير عن ساعات العمل والتشغيل الفعلية لكل معدة على حدة واستهلاكها من الوقود، وعدد السائقين العاملين، والأعمال المنفذة فعلياً، وغيرها من المعلومات والبيانات الفنية والمالية لتقييم الجدوى الاقتصادية لاستخدام هذه المعدات، بالإضافة إلى إعداد خريطة للأعمال المطلوبة التي يتطلب تنفيذها استخدام معدات الحملة، لاتخاذ ما يلزم لسرعة تذليل كافة العقبات وتسهيل حياة المواطنين، خاصة في المرافق والخدمات الحيوية كالطرق ورفع المخلفات والقمامة والتجميل والتشجير وأعمال رفع الإشغالات والتعديات وغيرها.