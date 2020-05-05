شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية تموين الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى.

وقام قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة مجدى فرج بحملة تموينية على القرين والزقازيق وأبوحماد أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٠ جنح ا د ط القرين ضد صاحب مستودع بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط وغلقه للمستودع، والمحضر رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٠ جنح ادط القرين لاستبدال اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم أزيد من السعر الرسمى، والمحضر رقم ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٠ ا د ط جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخبز بلدى لعدم تنفيذ التعليمات وتشغيل المخبز قبل مواعيد التشغيل، والمحضر رقم ٨٢١ لسنة ٢٠٢٠ جنح ا د ط مركز الزقازيق ضد صاحب سوبر ماركت لعدم الإعلان عن أسعار ياميش رمضان.

كما تحرر المحضر رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ ا د ط أبوحماد ضد صاحب مخبز لعدم تنفيذ التعليمات وتشغيله المخبز قبل مواعيد التشغيل وكذا تم التحفظ على ١٣٠ كيس ملح وزن واحد كيلو للكيس مجهول المصدر لاستخدامه في صناعة الخبز بالمخبز، بالإضافة إلى تحرير ١٢ محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز أبوحماد للتوقف عن الإنتاج رغم توافر الدقيق بالمخبز وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين والمخبز.

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة أسامة فتحي متولي بحملة تموينية على مركز الزقازيق أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٨٢٣ جنح أ دط ضد تاجر تمويني تابع لمشروع جمعيتي وذلك لعدم الاعلان عن الاسعار، كما تم تحرير ٨ تقارير إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم نظافه أدوات العجين، فيما قامت إدارة تموين مينا القمح بحملة تموينية تم من خلالها تحرير ٩ تقارير ضد المخابز المخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافه أدوات وعدم إعطاء البون.