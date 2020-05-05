شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 11 منشأة طبية بشين الكوم وقويسنا لإدارتها دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، على غلق مركز للعلاج الطبيعي وآخر لأشعة الأسنان، وقسم للأشعة بمستشفى تخصصي، وعيادة طبية بشبين الكوم، وعدد 2 2 مركز وعيادة للنساء والتوليد، ومركز للأشعة والتحليل، و3 غرف للأشعة داخل عيادات خاصة بمركز ومدينة قويسنا.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ إدارة بعض المنشآت دون ترخيص، وعدم وجود المدير المسؤول، وعدم وجود موافقة المكتب التنفيذي، للوقاية من الإشعاع، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.