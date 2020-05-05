شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على منع إقامة الدورات الرمضانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات غلق المحال التجارية والاندية الرياضية والمقاهى والكافتريات من الساعة الخامسة مساءآ وكذلك حظر تجوال المواطنين من الساعة التاسعة مساءآ، مشددآ على منع إقامة الدورات الرمضانية بملاعب النجيل الصناعي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من التجمعات ومكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أن الجائحة لن يتم القضاء عليها إلا من خلال اتباع السلوك الواعي والصحيح للمواطنين ومنع الممارسات الخاطئة وتقليل الذهاب المستمر للأسواق واتباع أساليب الحمايه الشخصيه وارتداء الكمامات والقفازات مشيراً إلى انه لدينا الفرصة لتقليل أعداد الإصابة والنجاح في القضاء على الفيروس بمزيد من الوعي والسلوك المسؤول للأفراد.

ومن جانبه، قام حسنى الحاجرى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بغلق ملعب ميت بشار التابع للوحدة المحلية بالجديدة وذلك لمنع تجمعات المواطنين كإجراء احترازى لعدم انتشار الآوبئة والأمراض بين المواطنين وخاصة فيروس كورونا المستجد.