شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يعلن موافقة «التضامن» على صرف 90 تلفزيون وثلاجة لـ«عزل اليونسكو» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن النائب أسامة شرشر، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت اليوم على صرف 80 شاشة تلفزيون و10 ثلاجات إلى مبنى العزل باليونسكو في سرس الليان.
وقال النائب، أن الدكتورة نيفين القباج، ستصدر تعليماتها لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، لصرف كل مستلزمات الإعاشة الكاملة اللازمة لمبنى العزل باليونسكو في سرس الليان.
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