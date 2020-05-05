شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أجهزة التعقيم الذاتية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الواء المهندس مختار عطا رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، تفاصيل أجهزة التعقيم الذاتية التي تعمل الشركة على تقديمها، وذلك حلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز».

وجاءت مواصفات الأجهزةالتي تم تنفيذها والجاري العمل على تنفيذها:

جهاز التعقيم عبارة عن كابينة المونتال بالإضافة إلى قاعدة من الحديد، يصل العمق لـ 120 سم في عرض 90 سم وارتفاعها 2.40 سم .

مزودة من الداخل بـ5 رشاشات، خارج الكابينة يكون هناك خزان يحتوي على سائل التعقيم بالإضافة إلى دائرة التعقيم والرشاشات وهذا نوع من انواع الكبائن، جهاز التعقيم وسوائل التطهير داخل الكبائن صناعة مصرية 100%.

هناك نوع آخر من الكبائن تكون مزودة بدائرة قياس حرارة لقياس درجة حرارة الشخص عند مروره بها واذا كانت درجة الحرارة مرتفعة عن 38 درجة مئوية يتم اطلاق الانذار،. وإذا كانت أقل يوجد ضوء أخضر يضئ، ثم بعد ذلك يدخل في كابينة التعقيم ويكون زمن التعقيم من ثانية ونصف إلى ثانيتين ويخرج، وهي عبارة عن متر 80 في متر 20 بإرتفاع 240 وهي كابينة متطورة كثيراً.

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