شكرا لقرائتكم خبر عن نعينع يؤم صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل إذاعة القرآن الكريم، لليوم الثالث على التوالى بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص، على الهواء مباشرة تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف ببث الصلاة من خلالها.

ومن المقرر أن يؤم صلاة التراويح القارئ الشيخ الطبيب أحمد نعينع، لليوم الثالث على التوالى منذ تنفيذ قرار وزارة الأوقاف، حيث اختارته الإذاعة لثلاث أيام متتالية.

وأكدت وزاة الأوقاف، عدم استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها ، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع .

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كانت وزارة الأوقاف، قالت إنه سيتم بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا يوميا من مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، بحضور إمام المسجد واثنين فقط من العاملين به، وحيث تختار إذاعة القرآن الكريم يوميا أحد القراء المعتمدين إذاعيا لصلاة التراويح بالمسجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن قراراها جاء مع اقتراب العشر الأواخر من رمضان، وفى ظل حرص وزارة الأوقاف المصرية على بث بعض الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، وبعد تأكد الوزارة من انضباط الأمور والتزام جميع أئمتها والعاملين بضوابط غلق المساجد، ونجاح ضوابط تشغيل قرآن المغرب وقرآن الفجر، والتزام جميع المديريات والإدارات بالضوابط التى قررتها الوزارة، وتفهم المواطنين المحترمين جميعا لهذه الضوابط التى تتخذها الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية والطبية معًا.