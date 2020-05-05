شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تكلف فريق التدخل السريع بتقديم أوجه الرعاية لحالة الدويقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاملت وزارة التضامن الاجتماعىُ مع صورة الشخص المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعىُ، وتفيد بأنه يفترش الأرض بمنطقة الدويقة ولا يوجد له مأوى، حيث تم تكليف فريق التدخل السريع بالنزول إلى الحالة واتخاذ كافة الإجراءات لتقديم أوجه الرعاية له.

وسيقوم فريق التدخل السريع من خلال الوحدات المتنقلة بالنزول الى الحالة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة وعن ما اذا كان يحتاج الى دار رعاية او اى خدمات أخرى .

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أفادت أن فريق التدخل السريع فى بورسعيد أنقذ مسنا بلا مأوى بناء على الشكوى الورادة للفريق من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشأن وجود مسن بلا مأوى يدعى محمد ح.ع، يبلغ من العمر 54 عاما بمستشفى بورسعيد العام بعد تلاقيه الرعاية الطبية الأزمة لحالته، ولكنه بلا مأوى وعليه فقد قامت الإسعاف بنقله إلى مستشفى الحميات لإجراء تحليل pcr له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

