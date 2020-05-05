شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتفقد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بجولة موسعة استمرت 6 ساعات، لتفقد سير العمل بجميع قطاعات مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، كما التقى بشركات المقاولات المُنفذة، لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية، والوقوف على المستجدات بالمشروع، ورافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، وأفراد مجموعة العمل.

ووجه المهندس خالد عباس، إنذاراً شديد اللهجة، لإحدى الشركات المتقاعسة عن التنفيذ، ومنحها مهلة أسبوعين لتدارك التأخير، وتحقيق البرنامج الزمنى المُستهدف، وأرسل خطابا رسميا للشركة بسحب الأعمال فى حالة عدم تحقيق معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.



وزير الإسكان يتفقد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

واطمأن نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وصحة العاملين بالمشروع، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشدداً على الالتزام بالتعليمات الصحية بجميع مواقع ومكاتب العمل، وأماكن مبيت العمال.

Advertisements

واستعرض المهندس عمرو خطاب، رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معدلات تنفيذ المشروع، بجميع القطاعات، موضحاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كيلو متر، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وأشار رئيس مجموعة العمل المشرفة على تنفيذ المشروع، إلى أن الحدائق المركزية بمشروع "كابيتال بارك" تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم)، والقطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فداناً.

وعقب جولته التفقدية بمشروع الحدائق المركزية، انتقل المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، لتفقد أعمال اللاند سكيب، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، وأعمال شبكات الاتصالات، بالحى السكنى "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة.