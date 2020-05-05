شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يتلقى اليوم جداول امتحانات وعناوين البحوث لفرق النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الثلاثاء ، المهمة المحددة من قبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لعمداء الكليات بشأن إعلان موضوعات البحوث بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى وجداول المواد وتقديم الرسائل البحثية .

ومن المقرر أن يعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة اجتماعا مع عمداء الكليات وذلك لمناقشة الجداول لوضع التصور النهائى فيما يخص امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب فرق النقل فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات .

وكانت جامعة القاهرة قطعت شوطًا في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث بدأت فى وضع الخطوات التنفيذية للقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات بشأن بدائل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل.

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وكان وجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات الماضي باستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد (التعلم الإليكتروني) حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، أو لحين الانتهاء من المناهج الدراسية، لكل الفرق الدراسية وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات او النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

كما وجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة المفصلة في قراره التنفيدي بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات، وشدد رئيس جامعة القاهرة على الكليات ضرورة إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالأبحاث (بما في ذلك تبيان ماهية تلك البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة) والجداول وطرق تسليم تلك البحوث، في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020، كما شدد على ضرورة عرضها على اللجنة العليا قبل هذا الموعد بوقت كاف لاقرارها.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم تكليف الأقسام بتحديد موضوع بحثي واحد أو أكثر في كل مادة ويختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب بحد أقصى 5 طلاب حسب رغبتهم، أو أن يقوم بالبحث الطالب بمفرده، وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة اليكترونية او غيرها تحددها الكلية. وعلى الطلاب استكمال الدراسة والانتظار حتى تعلن الكليات كافة التفاصيل.



