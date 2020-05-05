شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: " الاختيار" عمل وطنى عظيم وفيه رضا وحب وأتابعه يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، أن مسلسل الاختيار عمل وطنى عظيم، قائلا: أتابعه يوميا، وذلك لما فيه من رسائل كثيرة تعبر عن روح الجيش المصرى، وبطولاته المتنوعة، قائلا:" مافيش حد في مصر مش بيشوف المسلسل".

وأضاف الدكتور العصار، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المسلسل عمل وطنى به كثير من التفاصيل، وذلك عليه اجماع كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن الأعمال الوطنية تجذب الجمهور، فعلى سبيل المثال فيلم الممر رغم أنه كان عن حقبة زمنية مختلفة وهى فترة حرب الاستنزاف، بينما قصة أحمد صابر منسى، هي قريبة منذ عدة سنوات، إلا أن الشعور واحد من الشعب المصرى في تلقى والتجاوب مع العملين العظيمين.

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وأوضح وزير الإنتاج الحربى، أن العملين شكلا جزءا هاما من تاريخ مصر، ويعبران عن بعض البطولات من تاريخ الجيش المصرى ككل، وليس بطولة شخص بمفرده أو حدث بعينه، كما أنه جاء معبرا عن الواقع في كثير من تفاصيله والجمل الحوارية الواردة فيه، خاصة أن فيه " رضا" عام وحب للعمل من القائمين عليه.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابي فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.