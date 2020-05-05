شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر الأمل تهل من بكين.. هل ينجح لقاح "فاك" فى علاج كورونا؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر العالم في كل لحظة أى أمل جديد عن لقاح أو علاج لإيقاف هجمات فيروس كورونا، وأعلنت شركة Sinovac Biotech الصينية التي تجري إحدى التجارب السريرية في الصين عن تقدم كبير في أبحاثها ونتائج واعدة على القرود، ثم بدء التجارب على البشر.

وأعلنت الشركة أنها مستعدة لتقديم 100 مليون جرعة سنويًا لمكافحة الفيروس وفقا لتقرير channelnewsasia

ويقدم الفيديو التالى معلومات عن اللقاح الصينى الجديد "فاك" ضد وباء فيروس كورونا..