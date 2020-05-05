شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية فى البرلمان: نستطلع آراء الوزارات بشأن تحريك أسعار تقديم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اقتصاديات تقديم الخدمات من الأمور التى حرص على بحثها منذ أن تولى الوزارة، قائلا: "وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة، وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل".

ولفت معيط إلى أن هذا الملف بالكامل أمام الحكومة الآن وتتم دراسته، مضيفا: "ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه فى إمكانية تحريك سعر تقديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى فى هذا الموضوع".

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020/2021.

وكان الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أكد ان إجراءات ترشيد الإنفاق العام فى ظل مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا يجب ألا تمس المواطن المصرى، موضحا: "وبالتالى لابد من البحث عن إيرادات جديدة، ويتمثل ذلك فى ملف هام وضرورى يجب العمل عليه الآن وهو اقتصاديات تقديم الخدمات"، لافتا إلى أن العالم كله يقدم الخدمة مقابل التكلفة، إلا أن الأمور فى مصر غير واضحة.



