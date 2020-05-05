مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة جديدة من واشنطن تقل 327 عالقا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة طيران تقل على متنها مصريين عالقين، قادمة من مطار العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن رحلات الطيران الاستثنائية، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا.
من جانبه، أكد مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة الطيران التي وصلت صباح اليوم تعد الرابعة التي وصلت من واشنطن، وتقل علي متنها 327 عالقا مصريا من العالقين بأمريكا، بينهم 25 طفل، و37 رضيع، حيث وصلت بداية أبريل الماضي رحلتان من وشنطن، وكذلك الأحد الماضي الرحلة الثالثة وكان علي متنها 339 .
من جانبه قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن الرحلة القادمة من واشنطن كان في استقبالها فريق مدرب من أطباء الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم.
وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.
وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء الأحد الماضي رحلة طيران عالقين قادمة من واشنطن تقل علي متنها 339 راكب وتم نقلهم لاحد الفنادق لقضاء فترة الحجر الصحي بها، ومن المقرر أن يستقبل المطار مساء اليوم الثلاثاء رحلتين آخرين قادمتين من العاصمة العراقية بغداد وأخري من الخرطوم .
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