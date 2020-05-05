شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ السعودية ترجح "انقلاب قطر".. وتؤكد: حركة الطيران بالدوحة "غير عادية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن حركة الطيران حول الدوحة عبر برنامج «Flightradar24» أظهرت تحركات غير اعتيادية أمس، وتحليقاً للطيران في الأجواء القطرية. وعبر مغردون من داخل قطر عن قلقهم جراء مقاطع الفيديو المتداولة حول دوى الانفجار بقطر، إلا أن بعضهم عاد لحذف تغريداته، وفي ظل التحفظ الرسمي والصمت الإعلامي المريب، أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري داخل الدوحة.

وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أمس مقاطع فيديو توثق دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف داخل قطر، وأشار مغردون قطريون إلى أن الفيديو تم تصويره داخل الدوحة وتحديدا في منطقة الوكرة.

ومن جهة أخرى كشف المعارض القطرى خالد الهيل فجر، اليوم الثلاثاء ، وفق "عكاظ" تفاصيل ما حدث مؤخرا في مدينة الوكرة القطرية، وتردد أنه انقلاب على تميم بن حمد بقيادة حمد بن جاسم.عبر سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر».

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وقال المعارض القطري المقيم في لندن، أن ما جرى كان بوادر انقلاب في قطر، بعد عصيان للأوامر العسكرية، وتمرد، مبينا أنه تمت الاستعانة بما سماه «المستعمر التركي» وقوات التدخل السريع في لخويا لفض العملية.

وأوضح الهيل أن ماحدث في منطقة الوكرة هو: «مشاجرة عائليه تطورت إلى حوادث إطلاق نار في عدة منازل، وكان من ضمن المشاركين مجموعة من الضباط من الأسرة الحاكمة، وتطور الوضع إلى أن دخل أحد الضباط إلى مقر الاستخبارات العسكرية، وصوب نحو ابن عمه في داخل مكتبه وهو الآن في حالة حرجة».

وأفاد بأن أحد أفراد الأسرة توجه إلى قصر الوجبه، وأطلق النار على كابينة الحراسة الأولى، حيث أصر على لقاء تميم أو والده حمد بن خليفة، ولكن طلبه رفض على الفور فبادر إلى إطلاق النار في الجو، فتم اعتقاله، ومداهمة منزله لاحقا.

كما تحدث عن دور حمد بن جاسم في الحادثة، قائلا: «لاشك أن حمد بن جاسم لديه أطماع في الحكم، وإن حصلت له أي فرصة للانقضاض على الحكم فإنه سيفعل»، واشار إلى أن فكرة أن يكون حمد بن جاسم حاكما لدولة قطر أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مضيفا انه لا يحظى بقبول شعبي ولا توافق دولي. واستبعد الهيل ان تكون لدى حمد بن جاسم الشجاعة للقيام بعملية انقلاب.