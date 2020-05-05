شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق بمياه البحر المتوسط ببورسعيد ونقله للمدفن الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة عمليات محافظة بورسعيد ، بلاغا من طارق عثمان مدير شاطئ بورسعيد ، يفيد بالعثور على دولفين نافق ، يصل طوله إلى 2 متر ونصف ، بالقرب من المركب العائم بدائرة حى الشرق .

وقال عثمان فى تصريح خاص لـ " لليوم السابع " أن الدولفين نفق فى مياه البحر الأبيض المتوسط ودفعته الأمواج إلى شاطئ بورسعيد .

وأضاف أن الأجهزة المعنية قامت بتحرير تقرير من خلال المعاينة ، حيث قام جهاز الانقاذ والطوارئ بنقله إلى المدفن الصحى حفاظا على البيئة .

ومن جهة أخرى أكد مدير شاطئ بورسعيد ، أن الدولفين لايمكن الاستفادة منه أو تحنيطه ، حيث يصل وزنه مايقرب من 700 كيلو جرام .

وفى سياق آخر قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد بإجراء جولة تفقدية بشاطىء بورسعيد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التواجد بالشواطىء والمتنزهات ، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد .

واطمئن محافظ بورسعيد على خلو الشاطىء بالمحافظة من أى تواجد للمواطنين ، وكذلك خلو الحدائق والميادين ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا ، موجها الشكر للمواطنين على التزالهم بتنفيذ قرارات الدولة بحظر حركة السيارات ومنع التجمعات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، مؤكدا على ضرورة وعيهم بأهمية الحفاظ على الصالح العام وسلامة الوطن .

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وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام خطاب مدير الأمن ، وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ، وتوجه بالشكر للاجهزة الأمنية على عملهم المتواصل ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة الموطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية على أعلى درجة من الأمان.



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العثور على دولفين نافق (2)



العثور على دولفين نافق (3)



العثور على دولفين نافق (4)