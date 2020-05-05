شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 6 درجات بحرارة الجو اليوم وأمطار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، كما يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء .

ويتوقع الخبراء ليلا ، نشاط للرياح وطقس بارد على القاهرة والوجه البحرى ، نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد

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وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

وشهد أمس الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث شهدت القاهرة الكبرى والوجه البحرى نهارا طقس مائل للحرارة غائم جزئى، كما ساد طقس معتدل غائم وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وساد طقس حار على شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مشمس.

وكشف الخبراء، عن حالة الطقس ليلا ، حيث ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى ، وساد طقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد .