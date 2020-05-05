شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجسر الجوى لعودة العالقين المصريين بالكويت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر مطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما الشركة الوطنية مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة المصريين العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعود الرحلتين إلى القاهرة، مساء اليوم، حيث سيتم نقل المصريين القادمين من الكويت، إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية، لمدة 14 يوم وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء.

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كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.