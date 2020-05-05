بكيلو وربع هيروين وفودو.. مكتب المكافحة يضبط 3 تجار مخدرات في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 3 أشخاص تخصصوا في تجارة المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الفودو والهيروين قبل ترويجها بالمرج.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الفودو "وزنت 1 كيلو جرام" ، مبلغ مالي، هاتفان محمول ، سلاح أبيض "مطواة" ).

كما تمكن رجال المباحث، من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) اثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 245 جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.