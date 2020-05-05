الأمن العام: تنفيذ 40 ألف حكم قضائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبر بمديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن 45 قطعة سلاح ناري، و 99 قضية مخدرات، وتنفيذ 39078 حكم قضائي متنوع. كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين، ارتكبوا 22حادث متنوع، 16 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و151 دراجة نارية مخالفة، و16 ألف و393 مخالفة مرورية، وفحص 42 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف، عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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