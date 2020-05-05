مياه الشرب تقدم 6 إرشادات لترشيد استهلاك المياه في عمليات الطبخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الصفحة الرسمية للشركة القابضة المياه والصرف الصحي بموقع فيسبوك، إرشادات ترشيد استهلاك المياه، والتي جاءت على النحو التالي: - غسل الفاكهة والخضروات في وعاء مملوء بالماء لتقليل الكميات المستهلكة. - ترك الأطعمة المجمدة في مكان مكشوف لمدة كافية بدلا من صب الماء عليها. Advertisements - غسل الأطباق في حوض مملوءة بالماء. - استخدام كميات مناسبة من المياه في أغراض إعداد القهوة والشاي والمشروبات حسب عدد

الأفراد الموجودين فقط. - التأكد من امتلاء غسالة الأطباق بالكامل قبل تشغيلها. - يجب فحص الصنابير باستمرار لاكتشاف أي تسرب محتمل للمياه.

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