وزيرا النقل والبترول يبحثان إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا- سفاجا- أبو طرطور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

بحث الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا- سفاجا- أبو طرطور، خلال اجتماع موسع بحضور قيادات الوزارتَين.

واستعرض الوزيران آخر المستجدات الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع، والتي من المخطط الانتهاء منها في نهاية مايو الحالي، وكذلك نموذج التمويل الخاص به وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع؛ بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية، خصوصًا في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.

وأكد وزير النقل أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط ستخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، وتسهم بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد وإنعاش حركة السياحة بين الأقصر والغردقة؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم؛ لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.

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ومن جانبه، أكد وزير البترول أن مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد (أبوطرطور- قنا- سفاجا- الغردقة) هو مشروع استراتيجي ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادي الجديد والمحافظات التي يمر بها خط السكة الحديد، بالإضافة إلى مساهمته الإيجابية لمصنع إنتاج حامض الفوسفوريك بأبوطرطور والمشروعات التكميلية الأخرى بالمنطقة.

تم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على عمل لجنة مشتركة لسرعة وضع المشروع حيز التنفيذ.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنويًّا، وتتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنويًّا.