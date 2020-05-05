وزير التعليم العالي: مصر الأولى إفريقيًا في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه وفقًا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http://clinicaltrials.gov فإن مصر تعد هي الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت دول الشرق الأوسط بعدد 44 تجربة منذ بداية انتشار الفيروس في الصين، مشيراً إلى تقدم مصر على إيران، وإسرائيل، وتركيا، وقبرص، والأردن، ولبنان والسعودية، والعراق.

وأوضح الوزير، أن من الجامعات المصرية التي شاركت في هذه التجارب، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، جامعة الزقازيق، جامعة الأزهر، بإلاضافة للمركز القومي للبحوث.

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وأوضح "عبدالغفار"، أنه على الرغم من قيام دول العالم بنحو 1161 دراسة إكلينيكية، إلا أن مصر جاءت في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث القيام بتجارب إكلينيكية لمقاومة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور العلم والعلماء المصريين فى المساهمة مع العالم لإيجاد حلول للسيطرة على انتشار وباء كوفيد 19.

يذكر أن بعض هذة الأبحاث تدور حول دراسة بأثر رجعي لمرضي الجهاز التنفسي من نوفمبر2019 الى فبراير2020 ودراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا للمرضى المصريين و استخدام علاج البلازما من المرضى المتعافيين ودراسة مقارنة لبعض الأدوية المستخدمة عالميًا و غيرها من الأبحاث المعملية والإكلينيكية علمًا بأن موقع "كلينيكال تريالز" يتبع المعهد القومى للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية NIH https://www.nih.gov.

كما يعد قاعدة بيانات من حيث التسجيل والنتائج للدراسات السريرية المدعومة من القطاعين العام والخاص للمشاركين من البشر، والتي أجريت حول العالم.