كل الأرقام هتتغير والمصروفات هتزيد.. معيط يكشف عن ملامح العام المالي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك حالة من القلق لدى الجميع حول الإشكاليات التي تواجهها موازنة ٢٠٢٠- ٢٠٢١؛ لا سيما في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، أن اللجنة ستعمل خلال الأيام المقبلة بشكل مستمر لاستيضاح خطة كل وزارة في ضوء الأزمة الحالية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الحالية لعام ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بدأ إعدادها في سبتمبر من العام الماضي، واستمر العمل في إعدادها حتى شهر يناير من العام الجديد.

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وقال معيط: كانت الأمور في بدايتها إيجابية وطموحة؛ ولكن مع ظهور الأزمة (فيروس كورونا) كان أمامنا خياران؛ إما إجراء تعديلات جوهرية على الموازنة العامة للدولة، وهو ما كان سيصطدم بالموعد الدستوري لتقديم الموازنة الجديدة لمجلس النواب، وإما نعمل في ظل الموازنة التي تم وضعها لحين استيضاح كل الأمور المتعلقة بجائحة فيروس كورونا".

واستطرد وزير المالية: "كنا حريصين على تحقيق المستهدف الاستراتيجي كفائض أولي ٢%؛ لتقليل الدين".

وأوضح معيط أن العام المالي الجديد سيشهد تأثيرًا على الإيرادات، فضلًا عن انخفاض معدلات النمو مع زيادة في المصروفات.

وتابع وزير المالية: "كل الأرقام ستشهد تغيرًا.. لا سيما أن عنصر المصروفات سيشهد زيادة؛ لأننا لازم نفتح إيدينا".