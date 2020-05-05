ملاحظات نيابية بزيادة مخصصات "تكافل وكرامة" بموازنة "التضامن الاجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملاحظات حول مشروع قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي؛ للعرض على لجنة الخطة والموازنة، تضمنت أهمية برنامج تكافل وكرامة، وحقوق ذوي الإعاقة، وموارد واستخدامات موازنة "التضامن الاجتماعي" (قطاع الشؤون الاجتماعية).

وقال فؤاد: "إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل 97% من مشروع موازنة وزارة التضامن البالغة 19.59 مليار جنيه؛ ويحصل برنامج تكافل وكرامة والمساعدات التضامنية على 18.5 مليار؛ مما يعكس الأهمية النسبية لبرنامج تكافل وكرامة".

وأشار البرلماني إلى أن الاهتمام بذوي الإعاقة وتنفيذ برنامج تكافل وكرامة أحد أهم مؤشرات نجاح وزارة التضامن في تحقيق رؤية الوزراة المتمثلة في "خلق مجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد".

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وفي ما يخص موارد موازنة وزارة التضامن، لاحظ فؤاد وجود زيادة في بند (إيرادات سنوات سابقة) من 20 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 80 مليون جنيه، وبمعدل زيادة يبلغ 400%.

أما في ما يخص استخدامات وزارة التضامن، فزاد سداد القروض المحلية والأجنبية من 16.835 مليون جنيه عام 2019/2020 إلى 230.162 مليون جنيه، بزيادة قدرها 213.327 مليون جنيه، بنسبة 1267% عن العام السابق.

وتسائل البرلماني عن أسباب الزيادة وحجم المديونية المستحقة على وزارة التضامن، وما الاستخدامات التي أنفقت عليها تلك القروض؛ حيث زادت الفوائد من 142.79 مليون جنيه إلى 204.48 مليون جنيه.

واستنكر فؤاد وجود انخفاض في المبالغ المدرجة للمزايا الاجتماعية في باب الدعم والمنح، بمقدار 63.52 مليون جنيه، متسائلًا عن أسباب الانخفاض في مزايا الأمان الاجتماعي؟